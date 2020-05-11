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Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye ceza

İHA

Manisa Valiliği 910 Mayıs tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye 572 bin 852 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye ceza

Manisa Valiliği 910 Mayıs tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye 572 bin 852 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Manisa’da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 443 kişiye cezai işlem uygulandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “0910 Mayıs 2020 tarihlerinde İlimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde; yasağı ihlal ettiği tespit edilen 443 şahsa toplam 572 bin 852 TL cezai işlem uygulanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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