Salihli OSB’ye 19 bin maske

Manisa Valiliği tarafından Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelere dağıtılmak üzere 19 bin adet maske gönderildi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının önlenmesi amacıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından, Ege Bölgesi’nin en büyük tarımsal organize sanayi bölgelerinden olan Salihli OSB’deki işletmelere dağıtılmak amacıyla Salihli Kaymakamlığına 19 bin maske gönderdi. Salihli Kaymakamlığı da maskelerin dağıtılması amacıyla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, Manisa Valiliği tarafından gönderilen maskeleri Salihli Kaymakamlığından teslim alarak, OSB’de faaliyette olan firmaların çalışanlarına teslim edildiğini söyledi.

Duygu, 19 bin maskeyi gösteren Manisa Valisi Ahmet Deniz’e teşekkür etti.

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