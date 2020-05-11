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Akhisar Belediye Basketbol Başkanı Alper Ayan: "Alınan karara saygılıyız"

İHA

Türkiye Basketbol 1. Lig'inde mücadele veren ve ligde 5. sırada bulunan Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübünün Başkanı Alper Ayan, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan sezonun iptal edilmesi kararını değerlendirdi. Sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydeden Ayan, "Alınan karara saygılıyız. Artık önümüze bakacağız" dedi.

Akhisar Belediye Basketbol Başkanı Alper Ayan: "Alınan karara saygılıyız"

Türkiye Basketbol 1. Lig’inde mücadele veren ve ligde 5. sırada bulunan Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübünün Başkanı Alper Ayan, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan sezonun iptal edilmesi kararını değerlendirdi. Sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydeden Ayan, "Alınan karara saygılıyız. Artık önümüze bakacağız" dedi.
Oynanan 24 haftada 14 galibiyetle 38 puan alan ve aynı puanlı Final Gençlik’in ardından 5. sırada bulunan Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü Başkanı Alper Ayan, sezon sonunda başarıyı yakalayabileceklerini iddia ederek sezonun bu şekilde sonlanmasına da saygı duyduklarını ifade etti.

"İddiamızı koruyorduk"
Sağlığın her şeyin önünde geldiğini ifade eden Başkan Ayan, basketbol gündemine dair, “Pandemi döneminde federasyonumuzun aldığı karara saygı duyuyoruz. Önceliğimiz, insanların sağlığı. Sağlık her şeyden önemli, ondan sonrasında spor geliyor. Ancak sezonun devam etme ihtimaline karşı biz takım olarak tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ve iddiamızı koruyorduk. Sezonun sonunda da başarılı olacağımıza emindik. Fakat bu olağanüstü şartlardan dolayı alınan karar sonrasında bizim bu ihtimalimiz seneye kalmış oldu. Yapacak bir şey yok. Alınan karara saygılıyız. Artık önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

Oyuncuların sözleşmeleri sona erdi
Takımdaki oyuncuların mevcut kontrat durumları ile ilgili olarak da başkan Ayan, “Takımımızdaki oyuncuların sözleşmeleri zaten bir yıllıktı. Sezon bitmiş olduğu için haliyle sözleşmeler de bitmiş oldu” dedi.

"Bugüne kadar lig devam edecekmiş gibi çalışıyorduk"
Ayan, sonraki sezonun takım ve kadro planlaması üzerine de, “Oyuncularla tekrar masaya oturmak için şu an bunu söylemek için çok erken. Hocamız, genel menajerimiz, yönetimimiz hep beraber bunun kararını vereceğiz. Ancak bugün için devam edeceğiz desek de etmeyeceğiz desek de yanlış olur. Çünkü henüz bugün açıklanmış bir karar bu. Biz bu sabah bile halen devam etme ihtimaline karşı çalışmalarımızı yapıyorduk. Ama şimdi sezonun devam etmeyeceği belli oldu. Artık önümüzdeki sezon için çalışmalarımıza başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Teknik heyetle yeni sezona devam
Önümüzdeki sezon için teknik heyetle yollarına devam edeceklerini kaydeden Başkan Alper Ayan, “Teknik heyetimizle devam ediyoruz. Sözleşmelerimiz devam ediyor. Kendileriyle çalıştığımız için de memnunuz. Yeni sezonu birlikte planlayacağız” şeklinde konuştu.

"Hikaye bitmedi"
Ayan, taraftara, şehre ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya, basketbola gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Hikaye başlıyor diye bir sloganımız vardı, hikayemiz bitmedi, devam ediyor. Yeni sezonda kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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