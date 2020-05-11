Kamyonda uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

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<br>Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyondaki şüpheliler R.I. (35) ve M.D. (44), sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.<br>Salihli'de uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda arama yaptı. Salihli-Gölmarmara yolu Karayahşi Mahallesi mevkisinde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, tabanca, 6 mermi ve uyuşturucu madde içmekte kullanılan 5 özel aparat ele geçirildi. Kamyondaki şüpheliler R.I. ve M.D., gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-05-11 18:50:24<br>

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