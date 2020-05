Turgutlu Belediyesi can dostları unutmadı

Turgutlu Belediyesi 810 Mayıs tarihleri arasında süren sokağa çıkma yasağında geçici hayvan barınağındaki hayvanların bakımlarını ve barınakta dezenfekte çalışması yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle Turgutlu’da geniş çaplı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağında da çalışmalarına ara vermeden devam etti. Geçici hayvan barınağında yaşayan can dostların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşayabilmeleri için kireçleme, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı nedeniyle Turgutlulular tarafından beslenemeyen can dostları unutmadı. Ekipler, başta beslenme odakları olmak üzere ilçe genelinde birçok noktada sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için mama ve su takviyesinde bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma yasağı süresince yürüttüğü çalışmalar ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Korona virüs salgınını önlemek adına haftalardır uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da Turgutlu Belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz hafta içi olduğu gibi sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı hafta sonları da dezenfekte, ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına devam ediyorlar. Bu çalışmalar doğrultusunda bu hafta sonu barınağımızda ve sokakta yaşayan can dostlarımıza yönelik gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Barınağımızda yaşayan canlı dostlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri adına ekiplerimiz barınağımızda kireçleme, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaptı. Bununla birlikte sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için ilçemizdeki barınma odakları ile birlikte pek çok noktaya mama ve su takviyesinde bulunuldu. Turgutlu’muzda yaşayan herkese, her canlıya eşit derecede değer veriyoruz ve bu bilinçle çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” dedi.

