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Soma Termik Santrali tam kapasite üretim için gün sayıyor Soma Termik Santralinde 6 ünitede de kuru sistem gaz arıtma yatırımı tamamlandı, izin için bakanlığa müracaat yapıldı Bürokratik karar sürecinin ardından Soma Termik Santrali tam kapasite çalışmaya başlayacak Termik santralde biri kalıcı biri geçici 2 proje başlatıldı, BGA ile aynı işlevi görecek sistemler tamamlandı, sıra izin belgesinde Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler: "İşletme maliyeti artacak, ama üretim durmayacak, Somalı işini kaybetmeyecek"

İHA

Cumhurbaşkanının 1 Ocak 2020 tarihindeki talimatıyla 6 ünitesinden 2'si mühürlenerek kapatılan Soma Termik Santrali, Baca Gazı Arıtma Tesisinin yapımına bir yandan devam ederken üretime katkı sağlamak için Kuru Sistem Gaz Arıtma Sistemini de tüm ünitelere kurarak yeniden tam kapasite üretime geçeceği günü bekliyor. Firma tarafından yapılan açıklamada bürokratik karar sürecinin ardından santralin tam kapasite çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

Soma Termik Santrali tam kapasite üretim için gün sayıyor Soma Termik Santralinde 6 ünitede de kuru sistem gaz arıtma yatırımı tamamlandı, izin için bakanlığa müracaat yapıldı Bürokratik karar sürecinin ardından Soma Termik Santrali tam kapasite çalışmaya başlayacak Termik santralde biri kalıcı biri geçici 2 proje başlatıldı, BGA ile aynı işlevi görecek sistemler tamamlandı, sıra izin belgesinde Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler: "İşletme maliyeti artacak, ama üretim durmayacak, Somalı işini kaybetmeyecek"

Cumhurbaşkanının 1 Ocak 2020 tarihindeki talimatıyla 6 ünitesinden 2’si mühürlenerek kapatılan Soma Termik Santrali, Baca Gazı Arıtma Tesisinin yapımına bir yandan devam ederken üretime katkı sağlamak için Kuru Sistem Gaz Arıtma Sistemini de tüm ünitelere kurarak yeniden tam kapasite üretime geçeceği günü bekliyor. Firma tarafından yapılan açıklamada bürokratik karar sürecinin ardından santralin tam kapasite çalışmaya başlayacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bacalarında uygun şartlarda filtre bulundurmayan termik santrallerin faaliyetlerinin durdurularak eksikliklerini gidermeleri yönündeki genelge sonrası 1 Ocak 2020 tarihinde 6 ünitesinden 2’si mühürlenerek faaliyetlerine son verilen Soma Termik Santralinde mevzuat çerçevesinde tüm iyileştirmelerin yapıldığı ve tam kapasite çalışmak için bürokratik karar sürecinin beklendiği bildirildi.
Soma Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler tarafından yapılan açıklamada, BGA Tesisleriyle aynı işlevi gören ve BGA Tesisleri tamamlanana kadar çalıştırılacak Kuru Sistem Arıtma yatırımlarının kurulumunun 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 6 ünitede de tamamlandığı ve 4 ünitede 31 Mayıs’a kadar devam edecek üretimin kesintisiz devam edebilmesi, diğer 2 ünitede de üretime başlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Geçici Faaliyet Belgesi müracaatının yapıldığını açıkladı.
Öksüzler, “Soma Termik Santralinin tüm ünitelerinin bir an önce üretime başlaması için biri 2430 aylık bir süreçte tamamlanacak ve kalıcı olarak hizmete alınacak, diğeri kısa sürede tamamlanacak ve BGA Tesisiyle aynı işlevi görecek ve BGA Tesisi tamamlanana kadar faaliyette olacak iki projeyi birlikte yürüten şirketimiz Kuru Sistem Arıtma Yatırımlarının tüm ünitelerde kurulumunu tamamlayarak, emisyon değerlerini mevzuat hükümlerindeki sınırların altına çekecek şekilde işletmeye alınmaya hazır hale getirmiştir. 24 ile 30 ay arasında süreceği bilinen BGA yatırımının, projelendirme, malzeme temini, inşaat, montaj gibi yıllara sari yatırım sürecinde Soma Termik Santralinin atıl kalmaması ve üretime devam edebilmesi, santral tam kapasite çalışmamasına, 2 ünite devre dışı olmasına rağmen istihdam kısıtlamasına gidilmeden yürütülen sürecin, üreterek devamını getirebilmek istihdamın kesintisiz devam edebilmesini sağlamak için BGA Tesisleriyle aynı işlevi gören alternatif teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürütmüş, bu süreçte, üniversiteler ile de işbirliği yaparak en uygun teknolojilerin tespiti ve işlevselliği konusunda çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışma sonucunda kısaca sönmüş kireç püskürtme olarak çalışma esası özetlenebilecek BGA türlerinden birisi olan ve kuru sistem şeklinde tanımlanan DSI (Dry Sorbent Injection) sisteminin uygulanabilir olduğu ve sistemin BGA Tesisleriyle aynı işlevi gördüğü sonucuna varılmıştır. Yapılan akademik inceleme sonucu hazırlanan rapor da bakanlığa iletilmiştir. Çalışma neticesinde kurumumuz, Soma Termik santralinin tüm üniteleri ile çalışarak üretmeye ve hem ülkemiz ekonomisine hem de Soma ekonomisine katkı yapmaya devam edebilmesi için bir yandan 2430 ay yatırım süresi olan BGA (Baca Gazı Arıtma Tesisleri) yatırımını devam ettirirken, diğer yandan da yatırım maliyeti düşük, kurulum süresi kısa tek dezavantajı işletme maliyetinin yüksekliği olan ancak BGA Tesisleri ile aynı işlevi gören Kuru Sistem Arıtma yatırımı projesine başlamak için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile istişarelerde bulunmuştur. Yapılan istişareler çerçevesinde Bakanlığımızın da yapıcı yaklaşımı neticesinde yanmadan sonra kanallara sönmüş kireç püskürterek kükürdü bloke eden Kuru Sistem Gaz Arıtma (DSI) projesi yatırımına süratle başlanmıştır. Söz konusu yatırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile her aşamasında bilgi paylaşılarak ve Bakanlığımızın yakın gözetim ve denetiminde santraldeki tüm 6 Ünitede 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış, kullanılacak hammaddenin temini de gerçekleştirilmiştir.” denildi.

“Yüksek maliyet gönüllü yüklenilen bir maliyettir”
Yeni sisteminin daha maliyetli olduğunu kaydeden Öksüzler açıklamasını şöyle tamamlandı: “İşletme maliyetleri sebebiyle geçici önlem olarak yapılan ve BGA Tesisleri yatırımları tamamlanana kadar çalıştırılacak söz konusu Kuru Sistem Gaz Arıtma yatırımları her ne kadar santrallerimizdeki elektrik üretim maliyetlerini arttıracak olsa da kurumumuzun 2,53 yıl süresince üstleneceği söz konusu maliyet Soma’daki istihdam ve yerel ekonomi ile ülke ekonomisine yapacağı katkı düşünüldüğünde şirketimiz açısından göğüslenebilir daha doğru ifade ile gönüllü yüklenilen bir maliyettir. Kaldı ki, şirketimiz Santrali devraldığından bu yana elektrik fiyatlarının kurdaki artışın gerisinde kalması nedeniyle Soma Termik Santralini ABH tarafından kaynak transferi ile desteklemiş, istihdamı ve üretimi etkileyebilecek hiçbir çözüm yolu gurubumuzun gündemine girmemiştir. Şirketimiz de bu çerçevede yaptığı değerlendirme sonucunda Santralin Soma ve Manisa’ya sosyoekonomik etkisini hesaba katarak biri uzun vadeli ve kalıcı, diğeri kısa vadeli ve geçici iki projeyi eş zamanlı başlatmış, birinci aşamada tamamlanması planlanan Kuru Sistem Gaz Arıtma yatırımlarının tamamlanmasının akabinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınması için müracaat etmiş, 4 ünitede devam eden ve 31 Mayıs’a kadar sürecek üretimin kesintiye uğramadan devam edebilmesi, diğer iki ünitede de üretimin yeniden başlatılabilmesi için bürokratik karar sürecinin tamamlanmasını beklemektedir.”

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