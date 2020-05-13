Azalan kan stoklarına Alaşehir'den 300 ünite kan bağışıyla destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Azalan kan stoklarına Alaşehir'den 300 ünite kan bağışıyla destek

İHA

Manisa ve Ege Bölgesinde bitme noktasına gelen kan stokları nedeniyle Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar sonrası düzenlenen kan bağışı kampanyasında 300 ünite kan bağışı kabul edildi.

Azalan kan stoklarına Alaşehir'den 300 ünite kan bağışıyla destek

Manisa ve Ege Bölgesinde bitme noktasına gelen kan stokları nedeniyle Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar sonrası düzenlenen kan bağışı kampanyasında 300 ünite kan bağışı kabul edildi.
Ege Bölgesi ve Manisa genelinde, korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Manisa Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile 'Manisa sana kanım feda' Projesi kapsamında Alaşehir Cumhuriyet Meydanında Alaşehir Kaymakamlığı öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar sonrası düzenlenen etkinlikle 300 ünite kan topladı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un da kan bağışı yaparak destek olduğu kampanyada Alaşehir genelinden yoğun bir katılım sağlandı. İftar sonrası Cumhuriyet Meydanı'na kurulan kan bağışı çadırlarında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. sosyal mesafenin korunduğu ve tüm vatandaşların maske ile sıralarda beklemesi dikkat çekti.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle Manisa genelinde ve Ege bölgesinde azalan kan stokları Ramazan ayı ile birlikte tükenme noktasına geldiği bilgisini aldık. Manisa Kızılay Kan Merkeziyle işbirliği içerisinde Kaymakamlığımız öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Alaşehir’de kan bağışı kampanyası düzenledik. İftardan sonra gerçekleştirilen organizasyon ile gece yarısına kadar Manisa Kızılay Kan Merkezi ekiplerince kan toplandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan kan bağışı kampanyasında 300 ünite kan toplandı. Kan veren vatandaşlara kaymakamlığımız tarafından maske dağıtıldı. Duyarlı olan Alaşehirli tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Düzenli olarak herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.
Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde korona virüse karşı sağlık mücadelesi verilirken, bunun yanında etkisi olduğu talasemi, lösemili kan hastalıklarımız kan sıkıntısı yaşamakta. Korona virüsü nedeniyle ülkemizde sosyal hayatta aktiviteler artık olmadığından dolayı kan stokları tükendi. Bunun için sivil toplum kuruluşlarının Kızılay'a destekleri oldukça önemli. İnsanlarımızı kan bağışına yönlendirmek ve Kızılay Kan Merkezi olarak çalışmamıza ara vermeden devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç iş adamları dijitalleşmeye önem veriyor
YEREL HABERLER Genç iş adamları dijitalleşmeye önem veriyor
AK Parti'lilerden hemşirelere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti'lilerden hemşirelere anlamlı ziyaret
Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı
YEREL HABERLER Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini ...
Soma Termik Santrali tam kapasite üretim için gün sayıyor Soma Termik Santralinde 6 ünitede de kuru sistem gaz arıtma yatırımı tamamlandı, izin için bakanlığa müracaat yapıldı Bürokratik karar sürecinin ardından Soma Termik Santrali tam kapasite çalışmaya başlayacak Termik santralde biri kalıcı biri geçici 2 proje başlatıldı, BGA ile aynı işlevi görecek sistemler tamamlandı, sıra izin belgesinde Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler: "İşletme maliyeti artacak, ama üretim durmayacak, Somalı işini kaybetmeyecek"
YEREL HABERLER Soma Termik Santrali tam kapasite üretim için gün ...
Turgutlu Belediyesinden yoğun mesai
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden yoğun mesai
AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı esnafa maske dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı esnafa maske dağıttı
3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol uygulaması
YEREL HABERLER 3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol ...
Manisa’nın parkları çocuklar için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Manisa’nın parkları çocuklar için hazırlanıyor
Ocağın üzerinde unutulan yemek yangın çıkardı
YEREL HABERLER Ocağın üzerinde unutulan yemek yangın çıkardı
TKDK’dan kırsala 1.2 milyar TL’lik destek
YEREL HABERLER TKDK’dan kırsala 1.2 milyar TL’lik destek
Spil Dağı’ndaki araç yangını korkuttu
YEREL HABERLER Spil Dağı’ndaki araç yangını korkuttu
Akhisarspor testten geçti
YEREL HABERLER Akhisarspor testten geçti
Manisa’da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Manisa’da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ...
Manisa’da hem virüsle hem haşereyle mücadele
YEREL HABERLER Manisa’da hem virüsle hem haşereyle mücadele
Turgutlu Belediyesi can dostları unutmadı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi can dostları unutmadı
Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı ...
Akhisar potada karara saygılı
YEREL HABERLER Akhisar potada karara saygılı
Saruhanlı'nın sağlık neferlerinden klipli mesaj
YEREL HABERLER Saruhanlı'nın sağlık neferlerinden klipli mesaj
Manisa’da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına alındı
YEREL HABERLER Manisa’da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına ...
Kamyonda uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kamyonda uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Akhisar Belediyesi, berber ve kuaförleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, berber ve kuaförleri dezenfekte ...
Akhisar Belediye Basketbol Başkanı Alper Ayan: "Alınan karara saygılıyız"
YEREL HABERLER Akhisar Belediye Basketbol Başkanı Alper Ayan: ...
Kamyonda uyuşturucu ile yakalananlar tutuklandı
YEREL HABERLER Kamyonda uyuşturucu ile yakalananlar tutuklandı
Oğullarını evlendirmek için bin 800 kilometre yol gittiler, 45 bin lira dolandırıldılar
YEREL HABERLER Oğullarını evlendirmek için bin 800 kilometre yol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X