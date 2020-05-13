Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan ruhsatsız silah operasyonunda, 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Gümülceli Mahallesinde 3 şahsın ruhsatsız silah bulundurdukları öğrenilerek adli makamlardan arama kararı çıkartıldı. Alınan arama kararı sonrası Gümülceli Mahallesinde ikamet eden S.B. (50), Y.B. (48) ve M.D. (65) isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız Lama marka 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız Belgıum Browning marka 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet faturasız 9 mm çapında kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 150 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 12 Cal. 3 adet fişek, 1 adet Wolther marka 25 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikata başlandı.

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