Soma faciasının 6'ncı yıl dönümünde, 301 madenciye hüzünlü anma

<br>Cemil SEVALŞevket YILMAZ/ SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının 6'ncı yıl dönümünde, yaşamını yitiren 301 madenci anıldı. Hayatını kaybeden madencilerden Kamil Çal'ın kızı 7 yaşındaki Ravza Çal'ın, babasına olan özlemini çizdiği kalplerle anlatmaya çalışması yürekleri burktu.<br>Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciası, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı. Ülke günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Acının merkezi Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci, facianın 6'ncı yıl dönümünde Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından bugün saat 11.30'da etkinlikle anıldı. Vali Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Soma Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri programa katıldı. Program bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlendi. Etkinliğe katılan madenci yakınları ve vatandaşlar ise mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp, dua etti. Vali Deniz ve protokol üyeleri, madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, madence yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve onlar için dua edildi.<br>BABASINA ÖZLEMİNİ KALPLERLE ANLATTI<br>Olayda hayatını kaybeden madenci Kamil Çal'ın kızı Sude Çal (14), "Babamın mezarına geldim. Ona dua ediyorum. Sadece bugün değil. Her gün dua ediyorum. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Onu çok özlüyorum. Keşke şu an yanımda olsa" dedi. Kamil Çal'ın bir diğer kızı Ravza Çal (7) ise, babasının mezarı başına üzerine kalp çizdiği kağıdı bırakıp, "Onu çok seviyorum. Keşke şimdi yanımda olsa. Bu kalpler onun için" diyerek babasına özlem ve sevgisini dile getirmesi yürekleri burktu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALŞevket YILMAZ <br>2020-05-13 13:32:17<br>

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