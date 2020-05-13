Salihli'deki silahlı saldırgan tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Salihli'deki silahlı saldırgan tutuklandı

İHA

Salihli'deki silahlı saldırgan tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiye yol ortasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs tarihinde Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Serdal A. (33) ve Ahmet D. (19), araçları ile seyir halindeyken cadde üzerinde karşılaştı. Serdal A. yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.'nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı. Serdal A. buna rağmen 1 el daha ateş açarak, Ahmet D.'yi kalça kısmından yaraladı.
Cadde üzerindeki güpegündüz silahlı saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean kaydedilirken, şüpheli Serdal A, aracına binip olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ahmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serdal A.’yı saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevsimlik tarım işçilerine maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine maske dağıtıldı
Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi
Selendi'de çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Selendi'de çocuklar parklara akın etti
Soma faciasının 6'ncı yıl dönümünde, 301 madenciye hüzünlü anma
YEREL HABERLER Soma faciasının 6'ncı yıl dönümünde, 301 madenciye ...
Soma'da acının 6. yılı Türkiye'nin en büyük maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 işçi anıldı Soma'nın çocukları babalarına özlemlerini resimlerle gösterdiler
YEREL HABERLER Soma'da acının 6. yılı Türkiye'nin en büyük maden ...
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
Turgutlu’da parklar çocuklar için dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Turgutlu’da parklar çocuklar için dezenfekte edildi
Selendi'de izinsiz kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Selendi'de izinsiz kazıya suçüstü
Yunusemre’nin parklarında düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre’nin parklarında düzenleme çalışmaları devam ...
Büyükşehir yolları bakım ve onarımdan geçiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yolları bakım ve onarımdan geçiriyor
Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı
Azalan kan stoklarına Alaşehir'den 300 ünite kan bağışıyla destek
YEREL HABERLER Azalan kan stoklarına Alaşehir'den 300 ünite kan ...
Genç iş adamları dijitalleşmeye önem veriyor
YEREL HABERLER Genç iş adamları dijitalleşmeye önem veriyor
AK Parti'lilerden hemşirelere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti'lilerden hemşirelere anlamlı ziyaret
Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı
YEREL HABERLER Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini ...
Soma Termik Santrali tam kapasite üretim için gün sayıyor Soma Termik Santralinde 6 ünitede de kuru sistem gaz arıtma yatırımı tamamlandı, izin için bakanlığa müracaat yapıldı Bürokratik karar sürecinin ardından Soma Termik Santrali tam kapasite çalışmaya başlayacak Termik santralde biri kalıcı biri geçici 2 proje başlatıldı, BGA ile aynı işlevi görecek sistemler tamamlandı, sıra izin belgesinde Termik Santral Üretim Direktörü Mehmet Öksüzler: "İşletme maliyeti artacak, ama üretim durmayacak, Somalı işini kaybetmeyecek"
YEREL HABERLER Soma Termik Santrali tam kapasite üretim için gün ...
Turgutlu Belediyesinden yoğun mesai
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden yoğun mesai
AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı esnafa maske dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı esnafa maske dağıttı
3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol uygulaması
YEREL HABERLER 3 ilçeyi bağlayan alternatif yola beton yol ...
Manisa’nın parkları çocuklar için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Manisa’nın parkları çocuklar için hazırlanıyor
Ocağın üzerinde unutulan yemek yangın çıkardı
YEREL HABERLER Ocağın üzerinde unutulan yemek yangın çıkardı
TKDK’dan kırsala 1.2 milyar TL’lik destek
YEREL HABERLER TKDK’dan kırsala 1.2 milyar TL’lik destek
Spil Dağı’ndaki araç yangını korkuttu
YEREL HABERLER Spil Dağı’ndaki araç yangını korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X