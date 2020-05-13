Başkan Akın oda başkanlarıyla bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oda başkanlarıyla korona virüs salgını ile ilgili yapılan toplantıda bir araya geldi.

Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren kapsamlı çalışmalara imza atan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte oda başkanlarıyla korona virüs toplantısı gerçekleştirdi.

Turgutlu’da yaşayan vatandaşların korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmeleri için küçük esnafa, ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



Oda başkanlarından Başkan Akın’a teşekkür

Toplantıda korona virüs ile mücadelede sürdürülen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren oda başkanları ise destekleri için Başkan Akın’a teşekkür etti.



“Oda başkanlarımızla fikir alışverişinde bulunduk”

Oda başkanları ile gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Başkan Akın, “İki aydan uzun süredir korona virüs tehlikesiyle topyekun bir mücadele gösteriyoruz. Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından tüm oda başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirip bir yol haritası çıkarmıştık. Virüs nedeniyle hemşerilerimizin mağduriyetlerini en aza indirmek için oda başkanlarımızla birlikte esnafımıza kesilen cezaların ertelenmesi, belediyemiz tarafından yürütülen icra takiplerinin durdurulması, günlük yevmiye usulü çalışan emekçi kardeşlerimize yemek ve gıda yardımının yapılması, TURBEM’de eğitim gören öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için online ders sistemine geçilmesi ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik Engelsiz Yaşam Aracımızın hizmet süresinin 24 saate çıkarılması gibi çalışmalarımızı içinde bulunduğumuz iki aylık süreçte gerçekleştirdik. Oda Başkanlarımızın katılım gösterdiği, Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz’ın da yer aldığı toplantıda yapılan bu çalışmaları değerlendirdik ve bundan sonraki süreçte izleyeceğimiz yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Toplantıya katılan tüm oda başkanlarımıza emek ve katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

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