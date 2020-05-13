Demirci'de çocuklara ay yıldızlı balon ve maske

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 yaş altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkarken, belediye tarafından çocuklara ay yıldızlı balon ve maske hediye edildi.

Demirci'de çocuklar saatlerin 11.00'ı göstermesiyle birlikte yeşil alanları ve parkları doldurdu. Parklarda neşe içinde oyun oynayan çocuklara Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve eşi Güzide Selçuk sürpriz yaparak ay yıldızlı balon ve maske dağıttı.

Başkan Selçuk, ilçedeki tüm parkları eşi ile birlikte gezerek çocuklara balon verirken, aileler çocukları ile birlikte parklarda top oynayıp eğlencelerine eşlik etti.

Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Hükümetimiz salgınla mücadelede önlemlerini alıyor, bizlerde bu noktada alınan önlemleri hassasiyetle uyguluyoruz. Çocuklarımız salgından korunmak amacıyla alınan karar sonrası uzun süre evlerinde kaldılar. 4 saat boyunca dışarıda hava alıp eğlenirlerken, onları yalnız bırakmak istemedik. Balon ve maske hediye ettik." dedi.

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