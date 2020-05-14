///FOTOĞRAF İPTALİ/// Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü

<br>Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, <br>'Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.------------------------------------------DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir DHA<br>2020-05-14 01:37:37<br>
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