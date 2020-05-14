Tadıyla ünlü Kırkağaç kavunu tohumları toprakla buluştu

<br>Cemil SEVAL/KIRKAĞAÇ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, aroması ve uzun dayanıklılığıyla ünlü kavunun tohumları, 15 bin dekarlık alanda toprakla buluşmaya başladı. Yetkililer, bu yıl toplam 45 bin tonluk bir üretimin hedeflendiğini bildirdi.<br>Kırkağaç ilçesinde kavun tohumları toprakla buluştu. Meşhur Kırkağaç kavununu bazı çiftçiler el yöntemiyle toprağa ekerken, bazıları ise traktör kullanmayı tercih etti. Ekim işleminin ardından çapa ve sulama işlemi gerçekleştirilecek tarlalarda ağustos ayında hasat yapılması bekleniyor. Hasat edilen kavunlar daha sonra serin ortamlardaki depolara asılarak tüketiciye ulaştırılacak. 15 bin dönüm dekar alanda ekilen, damakta bıraktığı eşsiz tadıyla yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden Kırkağaç kavununda, bu yıl 45 bin tonluk üretim hedefleniyor.<br>COĞRAFİ TESCİLLİ KAVUN<br>Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında 'Coğrafi İşaretleme' alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununun yüzde 70'lik bölümü Ağustos ayının ortalarında tarlalardan toplanarak askılardaki yerini alacak.<br>'ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BİR ÜRÜN'<br>Kırkağaç kavununun değerinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Dayanıklılığıyla bir sonraki senenin mart ayına kadar tüketiciyle buluşturulabilen bir ürün olan Kırkağaç kavunun yetiştiği topraklardayız. Kırkağaç kavunu Türkiye'de nam salmış, lezzetiyle sofralarımızda yer alan bir ürün. İl genelinde 41 bin dekar alan üzerinde kavun yetiştiriciliği yapılıyor. Kırkağaç kavunu yoğun talep gören, çiftçilerimizin de yüzünü güldüren bir ürün olarak bilinmektedir" dedi.<br>'KIRKAĞAÇ KAVUNUN 3 ÇEŞİDİ VAR'<br>Dekar başına 3 tonluk ürün beklentileri olduğunu söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da "Kırkağaç kavununun 3 çeşidi var. İlçemizde en çok ekileni altınbaş cinsi. Onun dışında sarı dilimli kavun ve koyu yeşil dilimli kavun cinsleri de mevcut. Üçü de birbirinden lezzetli. Kırkağaç kavununun diğerlerinden farkı, kendine özel bir tadı ve aroması olması" dedi.<br>'HİBRİT TOHUM'<br>Türkiye'nin birçok yerinde kavun tükenirken, Kırkağaç'ta hasada yeni başlandığını hatırlatan Özarı, "Kavunumuzun farklı bir özelliği var. Kırkağaç kavununun en büyük özelliği hibrit olmayışıdır. Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor. Kırkağaç'ın bereketli toprağıyla da eşsiz bir lezzet ve aroma ortaya çıkıyor" diye konuştu.<br>'SAHTE KAVUNLA İLGİLİ UYARI'<br>Kırkağaç kavununun ağustos ayında hasat edildiğini, ancak bazı satıcıların haziran ayında da Kırkağaç kavunu adı altında satış yaptığını belirten Özarı, "Haziran ayının başlarında bizim kavunlarımız daha meyve bile dökmemişken, Kırkağaç kavunu adı altında ülkemizin her tarafında maalesef kavun satışı yapılıyor. Bu kavunların şekli Kırkağaç kavunu şeklindedir, ama Kırkağaç topraklarında üretilmiş kavun değildir. Bizim topraklarımızın Allah tarafından verilmiş bir özelliği vardır. Lezzeti, aroması ve lif yapısı çok farklıdır. Kırkağaç kavunu, ağustos ayının ilk haftası itibariyle çıkmaya başlıyor. Kavunlarımız daha çok iç pazarda tüketiliyor. İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere satış gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı olarak da özellikle Almanya'dan yoğun talep oluyor" diye konuştu.<br>ÜRETİCİLER MUTLU<br>50 yıldır çiftçilikle uğraştığını söyleyen kavun üreticisi Osman Yavaç (64), "Kırkağaç kavunlarımız bugün itibariyle toprakla buluşmaya başladı. Biz işçilerle değil, traktörle ekimi gerçekleştiriyoruz. Bugün bizim düğün günümüz. Mutluyuz. Gururluyuz. İnşallah en kısa zamanda kavunumuzun hasadını da yaparız" dedi.<br>Bir diğer kavun üreticisi Bülent Somalıoğlu (45) da, "İnşallah hayırlı ve bereketli bir yıl olması temennisiyle bugün kavunlarımızın tohumlarını ektik. Şimdi hasretle hasadı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Cemil SEVAL <br>2020-05-14 16:05:47<br>

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