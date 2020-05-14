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Manisa Büyükşehir Belediyesinden maske desteği

İHA

Korona virüs ile mücadelesine tüm gücüyle devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere üretilen maskelerin dağıtımını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden maske desteği

Korona virüs ile mücadelesine tüm gücüyle devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere üretilen maskelerin dağıtımını sürdürüyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde üretmeye başladığı maskelerin dağıtımlarına ara vermeden devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üretilmeye başlanan maskeler, belirlenen program kapsamında vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da ulaştırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız ve Genel Sekreter Ali Gök’ü oda binasında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskelerin dağıtımı amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Başkal, veteriner hekimlere ulaştırılmak üzere getirilen maskeleri Oda Başkanı Merter Yıldız’a teslim etti. Maskeleri teslim alan Oda Başkanı Yıldız, yaptığı işlerden dolayı maskelere büyük ihtiyaç duyduklarını belirterek, maske desteğinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sivil toplum kuruluşlarına maske desteği
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ve ekibi de Manisalılar Federasyonu Başkanı Yüksel Ülker ve Hemşehri Dernekleri Dönem Başkanı ve aynı zamanda Manisa Yunusemre 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Ragıp Güneş'e maskelerini teslim etmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. Manisalılar Federasyonu Başkanı Yüksel Ülker'e 750 adet, Hemşehri Dernekleri Dönem Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Ragıp Güneş'e de 1500 adet maske teslim edildi. Daire Başkanı Duman, korona virüs tedbirlerinin normalleştirilmeye başladığı bu dönemde tedbirleri elden bırakmamak adına Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha fazla tedbirli davrandıklarını ve korona virüsle mücadele kapsamında her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. Duman, Ülker ve Güneş’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Maskeleri teslim alan Ülker ve Güneş, maskeleri yerlerine ve ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştıracaklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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