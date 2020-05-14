Manisa’da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getiriliyor Manisa CBÜ’de günlük ortalama 500 test yapılabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa’da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getiriliyor Manisa CBÜ’de günlük ortalama 500 test yapılabiliyor

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı caddelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Manisa’da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getiriliyor Manisa CBÜ’de günlük ortalama 500 test yapılabiliyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı caddelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğiz” dedi.
Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısında Covid 19 salgınına karşı alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. İl Pandemi Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Vali Ahmet Deniz başkanlığındaki toplantıda bugüne kadar alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirilirken, cumartesi gününden itibaren uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında alınacak önlemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Konuşmasında tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar ve diğer tüm kurumların katılımıyla seferberlik ruhu ile yönetildiğini ifade eden Vali Deniz, “Türkiye de son yıllarda yapılan sağlık yatırımları, yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi ve sosyal devlet anlayışı ile bu süreçte vatandaşların yanında olmasıyla Türkiye, salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetti” dedi.

Bazı caddelerde maske takmak zorunlu olacak
Salgın sürecinde Manisa’da gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiren Vali Deniz, “Sürecin başından itibaren hızlı bir şekilde harekete geçerek üretim faaliyetlerine devam etmek zorunda olan sanayi kuruluşları ve maden ocaklarında çalışan personelin minimum seviyeye çekilerek zaruri durumlar harici çalışılmaması kararımız sayesinde bu alanlarda kontrolü sağladık. İlimiz genelinde fiziki mekânları uygun olmayan pazaryerlerini kapattık, bazı pazarların günlerini arttırdık. Vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu alanları trafiğe kapattık, bazı caddelerde park yasağı uygulaması yaptık. Şimdide İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı caddelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğiz” dedi.

Filyasyon çalışmaları
Pozitif vaka tespit edilir edilmez sağlık ekipleri tarafından pozitif vaka temaslı olan kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilerek gerekli kontrollerinin sağlandığını belirten Vali Deniz, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu kişilere 14 gün ev karantinası uygulandığını da söyledi. Filyasyon çalışmalarının hastalığın kaynağını tespit etmekte ve önlem almakta etkili bir yöntem olduğunu da kaydeden Vali Deniz, filyasyon ekiplerince bugüne kadar 5 bin 423 kişinin denetlendiğini, pozitif vaka temaslı olan veya il dışından Manisa’ya gelerek 14 günlük karantina süresine uymayan 226 kişiye toplam 774 bin TL cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Testler Manisa CBÜ’de yapılıyor
Vali Deniz, Manisa’daki Covid19 tablosunun Türkiye genel tablosuyla aynı seyirde devam ettiğini belirtti. İlk başta İzmir’de yapılan testlerin artık Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde günlük olarak yapılabildiğini de belirten Vali Deniz, Manisa CBÜ’de günlük ortalama 450500 civarında test yapılabildiğinin bilgisini verdi. Covid19 tedbirleri kapsamında Manisa genelinde market, pazaryeri, toplu taşıma ve servis araçları ile bu hafta açılan alışveriş merkezleri, berber ve kuaförlerde denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığı ve bundan sonraki süreçte de yapılmaya devam edeceğini ifade eden Vali Deniz, “Bu işin şakası yok bu yüzden denetimlerimiz artarak devam edecek, alınan karar ve tedbirlere uymayanlara da cezai işlem uygulanmaya devam edecek” dedi.
Sağlık Bakanlığının salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren sağlık çalışanları için tıbbi malzeme ve ilaç desteğini karşıladığını söyleyen Vali Deniz, “Salgınla büyük bir özveriyle ve fedakarca en ön safhada mücadele eden sağlık personelimizin çalışma şartlarının iyi olması bizim için çok önemli. Bu süreçte onların güvenliği ve rahatı için gerekli her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.

Kontrollü sosyal hayat
Covid19 salgını sebebiyle dünyanın birçok yerinde olumsuz tablolara şahit olunduğunu söyleyen Vali Deniz, ülkemizde bu sürecin çok iyi yönetildiğini ve malzeme ihtiyacı olan diğer ülkelere destek olunduğunu söyleyerek, Türk olmaktan duyduğu gururu ifade etti. Salgın sürecinde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün personele teşekkür eden Vali Deniz, şunları kaydetti:
“Bu süreçte vatandaşlarımıza da tedbir ve kurallara uyma konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Salgınla ilgili verilerimiz her gün daha iyiye giderken tedbiri elden bırakmamalıyız. Çünkü daha salgın tehlikesi geçmiş değil, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya, sosyal mesafeye ve maske takma kurallarına riayet edelim. Normalleşme yolunda adımlar atılıyor ama unutmayalım yeni hayat tarzımız ‘kontrollü sosyal hayat’ olmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’de kaçak tütün satan 2 işyerine 31 bin lira ceza Tütün satıcılarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Salihli’de kaçak tütün satan 2 işyerine 31 bin lira ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinden maske desteği
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden maske desteği
Tadıyla ünlü Kırkağaç kavunu tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tadıyla ünlü Kırkağaç kavunu tohumları toprakla ...
Manisa FK çalışmalara ara verdi
YEREL HABERLER Manisa FK çalışmalara ara verdi
Bölgesel Amatör Lig 18 Temmuz'da başlıyor
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig 18 Temmuz'da başlıyor
Asma yapraklarıyla aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Asma yapraklarıyla aile ekonomilerine katkı ...
Kırkağaç Kavun tohumu toprakla buluştu İl Tarım ve Orman Müdürü Öztürk, çiftçiler gününde Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptı
YEREL HABERLER Kırkağaç Kavun tohumu toprakla buluştu İl Tarım ve ...
Manisa’nın en başarılı ilçe belediye başkanı Çerçi oldu
YEREL HABERLER Manisa’nın en başarılı ilçe belediye başkanı Çerçi ...
Karantina altındaki sokaklara dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Karantina altındaki sokaklara dezenfekte çalışması
Sarıgöl bağlarında hummalı çalışma
YEREL HABERLER Sarıgöl bağlarında hummalı çalışma
Manisa’da dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da dilenci operasyonu
Vali Deniz, alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Deniz, alışveriş merkezinde incelemelerde ...
Genç Memur-Sen’den Kızılay’a kan bağışı takviyesi
YEREL HABERLER Genç Memur-Sen’den Kızılay’a kan bağışı takviyesi
Manisa FK 5 Haziran'a erteledi
YEREL HABERLER Manisa FK 5 Haziran'a erteledi
Otomobiliyle takla atıp kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobiliyle takla atıp kaza yapan sürücü aracını ...
Şehzadeler’de her gün 700 aileye sıcak yemek
YEREL HABERLER Şehzadeler’de her gün 700 aileye sıcak yemek
Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il
YEREL HABERLER Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il
Alkışlar eşliğinde, ‘Korona virüs bile sizleri sevmemize engel değil’ anonsu Özel sporculara özel olduklarını bir kez daha hissettirdiler
YEREL HABERLER Alkışlar eşliğinde, ‘Korona virüs bile sizleri ...
Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, ...
///FOTOĞRAF İPTALİ/// Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü
YEREL HABERLER ///FOTOĞRAF İPTALİ/// Komşularının traktörünün ...
Traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını ...
Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, öldü
YEREL HABERLER Komşularının traktörünün altında kalan Alime Naz, ...
Traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını ...
Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu
YEREL HABERLER Başkan Ergün en başarılı başkanlar arasında 3. oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X