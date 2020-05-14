Manisa’da bir apartman karantinaya alındı

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Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle’de bir apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4748 Sokak No: 40 adresinde bulunan apartman, 14 Mayıs 2020 saat 24:00’den, 14 Mayıs 2020 tarihine kadar 14 gün süresince; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/40 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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