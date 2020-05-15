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Manisa’da depoya kumar baskını: 15 kişiye 63 bin 175 TL ceza kesildi

İHA

Manisa’da depoya kumar baskını: 15 kişiye 63 bin 175 TL ceza kesildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Dinçer Mahallesi’nde bir depoda kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri yaptığı baskında 15 kişiye sosyal mesafeye uymama ve kumar oynama kabahatinden toplam 63 bin 175 TL idari para cezası kesildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Dinçer Mahallesinde bulunan adreste kumar oynandığı yönünde ihbarı değerlendiren polis ekipleri 22.30 sıralarında baskın yaptıkları adresteki depoda 15 kişiyi yakaladı. 2 adet oyun masası ve masaların üzerinde iskambil kağıtları ve yazbozları tespit eden polis ekipleri depo sahibi T.Ş. ve A.A.’ya kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulanırken, diğer 13 şahsa ise kumar oynamak suçundan bin 225’şer TL olmak üzere toplam 15 bin 925 TL idari para cezası uyguladı. Öte yandan sosyal mesafeye uymadığı tespit edilen 15 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. madde gereği ayrı ayrı 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi. Adreste bulunan şahıslara toplamda ise 63 bin 175 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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