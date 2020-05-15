MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Anjiyo Laboratuvarı, profesyonel ekiple hizmet vermeye devam ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tekrar hizmete başlayan Anjiyo Laboratuvarı, profesyonel bir ekiple, kaliteyi ve konforu hizmetle birleştirerek hastalarına en iyi sağlık hizmetini verme amacında ilerliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılan girişimsel kardiyoloji işlemleri arasında; koroner anjiyografi ile kalp damarlarındaki darlıklara tanı konulması, periferik anjiyografi ile kalp damarı dışındaki damar tıkanıklıklarına tanı konulması, tanısal amaçlı sağ ve sol kalp kateterizasyonu, kompleks koroner darlıklara balonstent girişimleri ile damarların açılması, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide alkol septal ablasyon ile ameliyatsız tedavi uygulaması, atrial ve ventriküler septal defektlerin perkütan kapatılması (kalbin kulakcık ve karıncıkları arasında yer alan doğuştan kalp deliklerinin şemsiye yöntemi ile kasıktan girilerek kapatılması), operasyonu riskli olan aort kapak darlığı olan hastalarda TAVI (Transkateter aort kapak implantasyonu) bulunuyor.

Ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde yapılan işlemler arasında ise; geçici ve kalıcı kalp pili takılması, ani ölüm ve malign ritim bozukluklarına karşı ICD takılması (şok tedavisi verebilen kalp pili), kalbin pompa gücünün belirgin derecede azalmış olduğu hastalarda üç odacıklı kalp pili yerleştirilmesi, elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon tedavisi: kalbin çok hızlı attığı taşikardi ve diğer ritim bozukluklarında ileri haritalama yöntemleri eşliğinde çarpıntıya neden olan odağın kalpteki yerinin bulunarak tanı konması ve gereğinde radyofrekans enerji ile ortadan kaldırılması yer alıyor.

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