Başkan Akın ve başkan yardımcılarından anlamlı ziyaretler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz Engelliler Haftası, Dünya Eczacılar Günü ve Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ziyaretle bulundu.

Başkan Çetin Akın, 1016 Mayıs Engelliler Haftasında Turgutlu Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Aysel Yiğit, Esnaf Kefalet Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Akın dernek üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle Turgutlu’da faaliyet gösteren eczacıları ziyaret ederek tüm eczacılara çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Honaz, korona virüs salgını süresince fedakarca çalışan eczacılara Başkan Akın ve tüm Turgutlu halkı adına teşekkürlerini de iletti.

Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da Dünya Çiftçiler Gününde Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol’u ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Daşkan ayrıca her zorlu koşulda tarlasında, bahçesinde alın teriyle üretim yapan, toprağını işleyen çiftçileri de unutmayarak ziyarette bulundu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu tablo ile birlikte çiçek hediye eden Başkan Yardımcısı Daşkan emektar çiftçilere Başkan Akın’ın selam ve teşekkürlerini iletti.



“Tüm vatandaşlarımızın her zaman, her koşulda yanındayız”

Ziyaretler ile ilgili konuşan Başkan Akın, “Turgutlu’muza hizmet etmeye geldiğimiz ilk günden itibaren hemşerilerimizin hepsini kucaklayacağımıza, hiçbir insanımız arasında ayrım yapmadan eşit hizmet götüreceğimize söz verdik. Göreve başladığımız ilk günden itibaren de bu sözümüzü tutuyoruz. Bu anlayış ve çalışmalarımız doğrultusunda Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte özel gereksinimli vatandaşlarımız, eczacılarımız ve çiftçi kardeşlerimizin yanında olduk ve onlara her zaman, her koşulda destek olacağımızı söyledik. Bu vesileyle tekrar eczacılarımızın Dünya Eczacılar Gününü, çiftçi kardeşlerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, engelli yurttaşlarımızın bir an önce engelsiz yarınlara ulaşmasını diliyorum” dedi.

