Manisa’da helikopterli denetim Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi havadan denetleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 4 günlük uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

Covid19 ile mücadele kapsamında aralarında Manisa’nın da yer aldığı 15 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankaraİzmir E96 Karayolu Durasıllı kontrol noktasında trafik uygulaması yaptı. 2 trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 asayiş timi ve 1 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 16 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetim yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamaya helikopter havadan destek verirken, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. Denetimde 139 araç kontrol edilirken, 115 şahıs sorgusu yapılıp, şahısların ateşleri ölçüldü.

Öte yandan uygulamada herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

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