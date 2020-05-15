Turgutlu Belediyesinden 19 Mayıs’a özel çalışma

Turgutlu Belediyesinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bir çalışmayla kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı süre boyunca okuduğu 4 bin kitabın Turgutlulu çocuk ile gençlere ulaştırılması amacıyla başlatılan projede sona yaklaşılırken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmadı. Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden projeye katılan çocuk ve gençlere bayrama özel kitap ulaştırıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatan Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyerek, milli mücadele dönemini anlatan, Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan kitaplarla birlikte Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’u çocuk ile gençlerle buluşturdu.



“Atatürk sevgisinin daha da güçlenmesini diliyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Bir buçuk ay önce başlattığımız ‘Sen evde kal kitap sana gelsin’ projemizde sona yaklaşırken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Bu özel çalışmayla Kurtuluş Savaşı döneminde sürdürdüğümüz kahramanca mücadeleyi, tarihimizin şanlı zaferini anlatan kitaplarla birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını, birbirinden değerli başarılarını konu alan kitaplarımızı ve Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’u çocuk ve gençlerimizle buluşturduk. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde vakit geçiren çocuk ile gençlerimizin 19 Mayıs’ta söz konusu bu kitapları okumalarını, dünya devletlerine karşı kazandığımız eşsiz zaferimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yüreklerindeki Atatürk sevgisinin daha da fazla güçlenmesini diliyorum” dedi.

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