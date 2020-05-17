Manisa'nın Kula ilçesinde patika yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilince devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Şeremet Mahallesi ile Karakoca Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Hakan Uyar, sabah saatlerinde ikamet ettiği Şeremet Mahallesi ile Karakoca Mahallesi arasındaki yolun kenarında bulunan patika yoldan aşağı inmek istedi. Patika yoldan inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Uyar, yolun sol tarafındaki kayaya çarparak çalılıkların üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Uyar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyar’ın cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayı duyan Uyar’ın ailesi, yakınları ve mahalle halkı olay yerine akın etti. Fenalaşan aileye ve Uyar’ın yakınlarına olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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