Traktör devrildi, genç sürücü öldü

<br>Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Hakan Uyar (21), yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 09.00 sıralarında Kula'nın kırsal Şeremet Mahallesi ile Karakoca Mahallesi arasındaki patika yolda meydana geldi. Şeremet Mahallesi'nden Karakoca Mahallesi'ndeki tarlasına giden Hakan Uyar, patika yolda yokuş inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sol tarafındaki bir kayaya çarpıp, çalılıkların üzerine devrildi. Çevredeki köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyar'ın jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile traktörün altından çıkartılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Haberi alarak olay yerine gelen Uyar'ın yakınları ve mahalleli gözyaşlarına boğuldu. Uyar'ın sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri, müdahale etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN<br>2020-05-17 13:53:25<br>

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