Mevsimlik işçilerin konaklama yerlerinde dezenfekte çalışması

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmaları kapsamında mevsimlik işçilerin kaldığı konaklama yerlerini dezenfekte etti. Çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

İl genelinde korona virüs salgınına karşı yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan mevsimlik işçilerin konaklama yerlerinde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, mevsimlik işçilerin kaldığı yerler tüm ayrıntılarıyla dezenfekte edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon uygulamalarını gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceğini söyledi.

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