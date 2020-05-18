Demirci'de cadde ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

<br>Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında belirlenen cadde ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.<br>Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Demirci Kaymakamlığı, ilçedeki bazı cadde ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği salgınla mücadele kapsamında, 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ilçedeki cadde ve meydanlarda vatandaşların maskesiz dolaşması yasaklandı. <br>Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: <br>"Üniversite Caddesi, Mehmet Akif Ersoy (Çereşe) Meydanı, Atıf Akın Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaymakam İbrahim Etem Akıncı Caddesi, Menderes Caddesi, Hamam Sokak (Çereşe Meydanı arası, Ferah Caddesi (Düven önünden itibaren), Pazar yeri içerisi, Birlik Caddesi (Cumhuriyet Meydanına Kadar) ile Menderes Bulvarında bulunan Atatürk İlkokulu alanında yeni karar alınıncaya kadar 20 Mayıs 2020 Çarşamba tarihi saat 08.00 den itibaren vatandaşların maskesiz gezmesi yasaklanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL<br>2020-05-18 22:12:57<br>

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