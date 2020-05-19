Paraşütçüler Manisa semalarında Türk bayrağı açtı

<br>Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde paraşütçüler, gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutlamalara renk kattı.<br>Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü kutlamaları, Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Meydandaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önündeki çelenk sunma törenine; Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Aydoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, anıta çelenk sundu. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 20'ye yakın paraşütçü, Manisa semalarında Türk bayrağı açtı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise vatandaşlara; 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk'ün Nutuk'unu dağıttı. Bazı vatandaşlar da balkonlardan Türk bayraklarıyla kutlamalara destek verdi.<br> DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-19 12:56:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.