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Başkan Kayda’dan 19 Mayıs kutlaması

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Salihlili gençleri evlerinde ziyaret ederek ay yıldızlı bayrak ve Atatürk'ün 'Nutuk' isimli eserini hediye etti.

Başkan Kayda’dan 19 Mayıs kutlaması

Manisa’nın Salihli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Salihlili gençleri evlerinde ziyaret ederek ay yıldızlı bayrak ve Atatürk'ün 'Nutuk' isimli eserini hediye etti.
Başkan Kayda, Eda Nur Uğurlu ve Mehmet Can Dursun isimli gençlere Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk ile Türk Bayrağı hediye ederek tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkan Kayda, ilçede sembolik olarak iki genci evinde ziyaret etti. Vatandaşların balkonlardan yaptığı sevinç gösterilerine alkışlarla karşılık veren Başkan Kayda, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Salihli’mizde bu anlamlı günde Eda Nur Uğurlu ve Mehmet Can Dursun isimli gençlerimizi evlerinde ziyaret ederek Ata’mızın ölümsüz eseri Nutuk kitabını ve şanlı bayrağımızı hediye ettik. Geleceğimizin göz bebeği tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

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