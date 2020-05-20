Yoldan çıkan hafriyat kamyonu, demir yoluna girdi: 1 yaralı

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<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkıp, demir yoluna giren hafriyat kamyonunun şoförü Mustafa Varol (44), yaralandı.<br>Kaza, saat 14.00 sıralarında ManisaTurgutlu çevreyolunda meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu ilçesi yönüne giden Mustafa Varol (44), yönetimindeki 45 AAE 056 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon yol kenarındaki demir yoluna girdi. Rayların üzerinde duran kamyonun şoförü Mustafa Varol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. <br>İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mustafa Varol, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.<br>Kamyon vinç yardımıyla demir yolundan kaldırılırken, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-05-20 15:33:26<br>

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