Manisa'ya has lezzet; 'ramazan sucuğu'

<br>Cemil SEVALDoğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sadece ramazan ayında üretilen 'Ramazan sucuğu' iftar ve sahur sofralarında tüketilen tatlılarda, vazgeçilmezler arasında yer alıyor. El yapımı olan tatlı, kilosu 35 TL'den satılıyor.<br>Turgutlu ilçesinde sadece ramazan ayında üretilen, ceviz, şeker ve nişasta karışımından yapılan 'ramazan sucuğu' iftar ve sahur sofralarında yerini alıyor. Ceviz ve diğer karışımlarla kıvamı özenle hazırlanan ramazan sucuğu, ilçe halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor. Ramazan sucuğunun yaklaşık bir asırdır sadece ramazan ayı içerisinde üretiminin gerçekleştirildiğini ve 32 yıldan bu yana da bu işi yaptığını anlatan Okan Belge (56), "Ramazan sucuğu iftarlardan sonra tüketiliyor. Ramazan sucuğu buraya has bir gelenek olduğu için, özelliğini de kaybetmesini istemiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var ve bunu sürdürmenin amacındayız. Burada butik olarak hem üretim hem de perakende ve toptan olarak satış yapıyoruz. Fabrikasyon değil, tamamen el yapımı olduğu için günlük olarak dört, beş kazan yani 150 kilogram civarında üretiyoruz. Kilosunu da 35 TL'den satıyoruz" dedi.<br>'TADINA BİR KERE BAKAN MUTLAKA DEVAMINI İSTİYOR'<br>Ramazan sucuğunu, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra geçen sene itibariyle yurt dışına da özel şekilde muhafaza ederek gönderdiklerini belirten Belge, "ABD'de yaşayan bir arkadaşımıza, İngiltere'ye, Almanya'ya gönderdik. Ramazan sucuğunun tadına bir kere bakan devamını mutlaka istiyor" dedi.<br>TARİFİ USTASINDAN<br>Ramazan sucuğunun yapımını ve içerisinde kullanılan malzemeler hakkında da bilgi veren Belge, "Ramazan sucuğunun içerisinde nişasta, ceviz, limon tuzu, vanilya ve çam sakızı bulunuyor. Bu ürünleri karıştırıyoruz. Bunu 180 derecelik dövme bakır kazanların içerisinde kısık ateşte yaklaşık 1,5 saat kaynatıyoruz. Bu kaynama işlemi sürerken boyutları yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda olan iplere cevizleri diziyoruz. Kaynayan karışımın hazır hale gelmesinin ardından pamuk iplere tespih taneleri gibi dizilmiş iç cevizi şerbete daldırıp çıkarıyoruz. Daha sonra bu karışımımızı askılara asarak soğuması ve süzülmesi için yaklaşık 2,5 saat bekletiyoruz. Sonrasında ise isteğe göre kesi, pudra şekerine bulayarak ya da bütün haliyle müşterilerimizle buluşturmak üzere tezgahımıza asarak satıyoruz. Kesinlikle glikoz ya da tatlandırıcı kullanmıyoruz. Yapımı basit gibidir, ancak ölçüsünü ve kıvamını iyi tutturmak gerek" diye konuştu.<br>'HER RAMAZANDA BU LEZZETİ TAKİP EDİYORUZ'<br>Ramazan sucuğunun lezzetinin yıllardır kendileri için vazgeçilmez olduğunu anlatan Şaban Çam (55), "Her ramazan ayında bu lezzeti takip ediyoruz. Sürekli müdavimiyiz. Her akşam alamasak bile iki akşam da bir mutlaka bu lezzeti evimize sofralarımıza taşıyoruz" dedi.<br>Bir diğer müşteri Aynur Kaya (45) ise, "Ramazan ayında iftar davetlerine bu sucuğu almadan gitmiyoruz. Ancak bu ramazan ayında, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalıp, iftar davetlerine gidemediğimiz için sadece kendimiz için alıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu ilçedeyiz ve her yıl ramazan ayında mutlaka ramazan sucuğu tüketiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Cemil SEVAL Doğan ÇİZMECİ<br>2020-05-21 08:45:15<br>

