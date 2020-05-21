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Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneğinden Yukarı Karabağ’daki sözde seçime tepki

İHA

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneğinden Yukarı Karabağ’daki sözde seçime tepki

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimlerin uluslararası hukuk, barış ve istikrar için bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, “Karabağ Azerbaycan’dır, Karabağ Türk yurdudur, öyle de kalacaktır.” dedi.
Ermenistan’ın işgali altındaki Yukarı Karabağ’da gerçekleştirilen sözde seçimlere tepki devam ediyor. Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba da sözde seçimlere tepki göstererek tüm dünyayı uluslararası hukuku hiçe sayan Ermenistan’a karşı yaptırım uygulamaya davet etti.
Karabağ’ın Türk olduğunu ve Türk olarak da kalmaya devam edeceğini kaydeden Kağba şunları söyledi: “Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerinde oluşturulan sözde devletin dünyanın pandemi ile uğraştığı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimleri düzemesi ve daha sonra 21 Mayıs’ta Şuşa’daki yemin törenine hazırlanması uluslararası hukuk barış ve istikrar için bir tehdit oluşturmaktadır ve bu Azerbaycan için büyük pir provokasyondur. Karabağ Azerbaycan’dır tarihte de Türk yurdudur ve öyle de kalacaktır. Bizler böyle sözde seçimleri kesinlikle tanımıyor ve de kınıyoruz. Ermenistan Azerbaycan dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerde karşı tarafın kötü niyetini bir kez daha gördük ve bir kez daha Ermenistan barış görüşmelerinde uluslararası toplumu kandırmaya çalıştığını kanıtladı. Uluslararası örgütler Ermenistan’a ciddi yaptırımlar uygulamalıdır ve uluslararası hukuka uymaya zorlamalıdır. Tarihin en yakın zamanında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Hocalı’da şehit olan binlerce evladımız binlerce insanımız vardır ve bu seçimleri de bu suç faaliyetlerinin devamı olarak nitelendirerek şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi olarak işgal altındaki topraklarımızda yapılan yemin törenine ve seçimlere izin verilmemesini Ermenistan’ın daha katlettiği insanların hesabını vermemişken bunun üstüne de bu seçimi ve eylemi gerçekleştirmesi kabul edilemezdir. Acilen müdahale edilmesini ve bu işlemlerin durdurulmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki Karabağ Azerbaycan’dır ve yine unutulmamalıdır ki Karabağ Türk’tür ve Türk kalacaktır!.”

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