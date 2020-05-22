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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyyar satıcıların plaka uyanıklığı zabıtanın dikkatinden kaçmadı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesini fırsat bilerek kayıtlı esnafın işlerine engel olan seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı. Araçla satış yapan seyyar satıcıların takip edilmemek için plakaları söktüklerini tespit eden zabıta ekipleri, durumu emniyetle paylaşarak, gerekli cezai işlemin uygulanmasını da sağladı.

Seyyar satıcıların plaka uyanıklığı zabıtanın dikkatinden kaçmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesini fırsat bilerek kayıtlı esnafın işlerine engel olan seyyar satıcılara yönelik uygulama yaptı. Araçla satış yapan seyyar satıcıların takip edilmemek için plakaları söktüklerini tespit eden zabıta ekipleri, durumu emniyetle paylaşarak, gerekli cezai işlemin uygulanmasını da sağladı.
Her zaman kayıtlı esnafın yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı fırsatçılarına geçit vermemek amacıyla seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı. Mezarlık yanlarında, kaldırımlarda ve pazar yeri yakınlarında satış yapan seyyar satıcıların ürünlerine el koyan ekipler, kayıt dışı çalışan seyyarları önleyerek, vergilerini veren ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Öte yandan araçla satış yapan seyyar satıcıların takip edilmemek için plakaları söktüklerini tespit eden zabıta ekipleri, durumu emniyetle paylaşarak, gerekli cezai işlemin uygulanmasını da sağladı.

“Alışverişinizi kayıtlı esnaftan yapın”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde esnafın haklarını korumak ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için seyyar satıcılara yönelik operasyonlarının il genelinde süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Ramazan Bayramı öncesi seyyar satıcılarla mücadelemize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden de ricamız, alışverişlerini kayıtlı esnafımızdan yapmalarıdır. Bu vesileyle başta Manisalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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