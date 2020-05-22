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Mezarlıklara ücretsiz servis

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü kabristan ziyareti yapan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi. Bunun yanı sıra Mezarlıklar Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlık ziyareti yapan vatandaşların ateş ölçerle ateşini ölçtü, maskesi olmayan vatandaşlara maske temini sağlayarak, mezarlık ziyaretlerinin güven içerisinde yapılmasını sağladı.

Mezarlıklara ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü kabristan ziyareti yapan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti verdi. Bunun yanı sıra Mezarlıklar Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlık ziyareti yapan vatandaşların ateş ölçerle ateşini ölçtü, maskesi olmayan vatandaşlara maske temini sağlayarak, mezarlık ziyaretlerinin güven içerisinde yapılmasını sağladı.
Korona virüsle mücadelede örnek bir çalışma yürüten ve halk sağlığını birinci plana alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, arife günü başlayarak Ramazan Bayramı’nın üç günü sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü vefat eden yakınlarını ziyaret etmek için kabristana gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sağladı. Bunun yanı sıra 17 ilçede kabristanları ziyaret eden vatandaşların ateş ölçerle ateşlerini ölçen, maskesi olmayan vatandaşlara da maske temini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık ziyaretlerinin güven içerisinde yapılmasını sağladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri de, mezarlıkların tertip, düzen ve temizliği noktasında yoğun çaba sarf etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin gösterdikleri ilgi ve mezarlıklardaki hassasiyetle süren çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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