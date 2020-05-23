Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa´da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti. Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti.<br>Manisa´nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde oturan Semiha Dündar akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Manisa´ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar'ın Manisa´da toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-05-23 01:51:36<br>
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