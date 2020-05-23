Kadın muhtarın öncülüğünde anlamlı kampanya

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu, başta kadınlar olmak üzere yardımseverlerden topladığı 7 bin lirayla 30 kişinin bakkal borcunu kapattı.<br>Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu, mahalle sakinlerinden topladığı 7 bin lira ile ekonomik durumu iyi olmayan 30 kişinin mahalle bakkalına olan borcunu kapattı. Muhtar Kuzu, kampanyaya özellikle ev kadınlarının 10 lira, 20 lira demeden destek verdiğini, zor günlerden geçilen bu dönemde mahallelinin kenetlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kuzu, kampanyayı gelecek yıl da sürdürmek istediklerini söyledi. Meryem Kuzu, "Mahalle muhtarı olarak mahallemizde yaşayan ve ekonomik güçlük çeken insanlarımızın yine mahallemizde bulunan bakkala olan borçlarının en azından bir kısmını kapatmak için bir kampanya başlattık. Azam Aysun Barut ile startını verdiğimiz kampanyamıza özellikle mahallemizin ev kadınları çok büyük bir destek verdi. Kendi harçlıklarından bizlere destek verdiler. Bunun yanı sıra mahallemizdeki iş sahibi insanlarda yine ellerinden geldiği ölçüde kampanyaya katıldılar. Bu kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun" dedi.<br>Mahallede 20 yıldan buyana bakkallık yapan Mustafa Turhan ise, "İlk defa böyle bir kampanyaya şahit oldum. Mahalle muhtarımızın teşviki ile toplanan para sayesinde vatandaşlarımızın borcu ödenmiş oldu. Ben de kampanyaya 500 lira ile destek verdim" dedi.<br>Mahalle sakinlerinden Ayşe Çalışkan, "Uzun yıllardır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. Bu anlamlı günlerde 30 kişinin derdine derman olundu. Çok güzel bir kampanya" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-05-23 14:55:51<br>

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