Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi birimlerini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı. Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve iyi bayramlar dileklerini de ekiplere iletti.

Korona virüs salgını dolayısıyla buruk bir şekilde gerçekleşen Ramazan Bayramı, Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekiplerinde de kutlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bayram boyunca Manisalılara hizmet verecek olan hizmet birimlerini ziyaret ederek personelin Ramazan Bayramını kutladı. Öztozlu, ilk olarak Daire Başkanı Melek Demirbaş'ın da hazır bulunduğu Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gasilhane'yi ziyaret etti. Cenaze ve defin işlemleri için gasilhanede bulunan vatandaşlara başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, defin ve cenaze işlemlerini sürdüren personellerin bayramını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Öztozlu, daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte Kırtık İtfaiye Grubu ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ziyaretler gerçekleştirdi. Mesai mefhumu olmadan Manisalılara hizmet veren nöbetçi ekiplerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Öztozlu, ziyaretler hakkında açıklamalarda bulundu.



Öztozlu, "Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Mezarlık Dairesi Başkanlığı ziyaretimizin ardından İtfaiye teşkilatımıza ziyarette bulunuyoruz. Mesai mefhumu olmayan birimlerdeki arkadaşlarımızla bir aradayız. Arkadaşlarımız, canla başla görevlerinin başında. Tabi bu bayram diğer bayramlara göre biraz buruk geçiyor. Bayramlaşmaya geldik ama el sıkışamadan, sarılamadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştık. Yüce Allah, bir an önce bizi korona virüs illetinden kurtarsın. Mezarlık ve İtfaiye birimlerimizin yanında diğer birimlerimiz de bayramda çalışmalarına devam ediyor. Bütün herkesten Allah razı olsun. Diğer insanlar bir şekilde evlerinde bayramlaşırken, bizim arkadaşlarımız can ve mal güvenliği için 7/24 görevlerinin başındalar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

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