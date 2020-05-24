Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 kişiye 313 bin 544 TL ceza

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Manisa’da 23 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 239 kişiye 313 bin 544 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Mayıs Cumartesi Günü il genelinde 6 kişiye adli, 233 kişiye de idari işlem olmak üzere toplam 239 kişiye 313 bin 544 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

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