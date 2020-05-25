Ağıla giren kurtlar, 7 keçiyi telef etti

<br>Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 7 keçi telef oldu, 4'ü ise yaralandı.<br>İlçenin kırsal Mollaahmet mahallesinde, dün saat 17.30 sıralarında İbrahim Çelik'in ağılındaki keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Keçilerden 7'si telef olurken, 4'ü de yaralandı. 3 saat kadar sonra keçilerine su vermek için ağıla gittiğinde durumu fark eden 5 çocuk babası İbrahim Çelik (50), büyük şok yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Çelik, "12 keçim vardı. Ağıla kurtlar girmiş, keçileri telef etmiş. Keçiler ağıldan kaçmaya çalışsa da birçoğu canını kurtaramamış. Sadece içlerinden 1'i yara almadan kurtulmuş. 10 bin lira kadar bir zararım var" dedi.<br>Kurtların kendilerine de saldırmasından korktuklarını belirten Çelik, "4 yaban kurdunun bizim ağıl tarafına geçtiğini gören köylüler olmuş. Ancak, burası kırsal bir yer olduğu için çok önemsememişler. Muhtemelen bu 4 kurt, ağıla girip, hayvanlarımı telef etti" diye konuştu.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK<br>2020-05-25 13:36:38<br>

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