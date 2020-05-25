Manisa’da bayramın ilk günü sokağa çıkanlara ceza yağdı

Manisa’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.

Manisa Valiliği, Ramazan Bayramı’nın birinci günü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerle ilgili rakamsal verileri açıkladı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda il genelinde; 19’u adli, 322’si idari olmak üzere toplam 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.

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