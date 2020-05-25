17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm (2)

<br>TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ<br>Manisa´nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda Ceren Kultaş´ı (17) pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ifadesinde `yanlışlıkla öldürdüğünü´ söyleyen zanlı Şükrü Şimşek (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI<br>2020-05-25 22:29:28<br>
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