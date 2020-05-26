Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı Yağışlı havanın kayganlaştırdığı yolda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde İzmirAnkara kara yolu Mersindere Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Ahmetli istikametine gitmekte olan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İsmail Olca yönetimindeki 45 J 7763 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Adamol idaresindeki 45 P 3236 plakalı otomobili sollamak isterken yağış nedeniyle zeminin kaygan olmasından dolayı yoldan çıktı. Önce önündeki otomobile çarpan minibüs daha sonra refüje çıkarak yan yattı.

Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Olca ile birlikte çoğu kadın toplam 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2’sinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile İzmir Yeşilyurt Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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