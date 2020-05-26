Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli oldu

İHA

Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli oldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde cami bahçesi ve avlusu yeterli olmayan ve yakınında cami bulunmayan yerlerde okul bahçesinde, pazar yerinde ve Bedesten Meydanı’nda alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınacağı açıklandı.
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında Şehzadeler Pandemi İlçe İdare Kurulu Covid19 kapsamında yapılan toplantıda 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılacak olan camilerle alınacak tedbirler ele alındı. Şehzadeler ilçesinde 31 cami ve mescitte Cuma namazı cemaatle kılınacak. Bu cami ve mescitlerin toplam kapasitesi 3 bin 894 kişi olarak belirlenirken, 103 cami ve mescitte ise öğle ve ikindi namazları kılınacak. Bu cami ve mescitlerde ise 9 bin 69 kişi cemaatle namaz kılabilecek. Alınan kararda cuma namazının kılınabileceği camilerin belirlenen iç ve dış kapasitelerinden fazla cemaate izin verilmeyeceği bildirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ülkemizi tehdit eden korana virüs (Covid19) virüsünün ülkemizde dağılımının önlenmesi amacıyla 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin alınacak tedbirler konusunda Pandemi İlçe İdare Kurulu Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü çaykara başkanlığında, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Erkalaycıoğlu İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet özgür, İlçe Sağlık Müdürü Müjde İlgün, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sabahattin Yurt, İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Şükran Orhan, İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurullah Odabaş, Kızılay Başkanı Akif Özer’in katılımıyla gerçekleşti.”

Pazar yeri, okul bahçesi ve meydanda cuma namazı kılınacak
Alınan kararda Cuma Namazının yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabileceği, cami bahçesi, avlularının yeterli olmadığı ve yakınında uygun avlu olan cami olmadığı için ihtiyaç duyulan Alaybey Camii, Çatal Camii, İmamoğlu Camii, Hüsrevağa Camii cemaatleri için Alaybey pazar yeri, Aşağıçobanisa Mahallesinde Merkez Camii, Fevzi Paşa Camii ve Hacı Salih Çalışkan Camii cemaatleri için Aşağıçobanisa pazar yeri ve Sancaklıbozköy Mahallesinde Merkez Camii, Muhammediye ve Yeni Camii cemaatleri için Sancaklıbozköy İlköğretim Okulu avlusunda, Çeşnigir Cami cemaati için Bedesten Meydanında alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınacak.
Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 ...
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 ...
İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı Cami imamı cemaati bayramda unutmadı
YEREL HABERLER İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı Cami imamı ...
Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ detayı Manisa Muradiye Camisi ve Külliyesi’nde gizlenen baykuş figürü görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ ...
Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı Yağışlı havanın kayganlaştırdığı yolda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
YEREL HABERLER Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: ...
Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 5 yaralı
Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi
YEREL HABERLER Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede ...
Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi
YEREL HABERLER Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede ...
Bayramı tarlada geçiren çiftçilere ziyaret
YEREL HABERLER Bayramı tarlada geçiren çiftçilere ziyaret
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlale 741 bin 706 TL para cezası
YEREL HABERLER Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlale 741 bin ...
17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm (2)
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm ...
17 yaşındaki Ceren’i öldüren katil tutuklandı Genç kızı yanlışla öldürdüğünü belirten katil tutuklandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ceren’i öldüren katil tutuklandı Genç ...
Görev başındaki personele teşekkür
YEREL HABERLER Görev başındaki personele teşekkür
Saruhanlı Devlet Hastanesinin poliklinikleri Covid-19 nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesinde Covid-19 testi pozitif çıkan çalışan sayısının fazla olması nedeniyle hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri kapatıldı Covid-19 testleri pozitif çıkan sağlık personeli Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Saruhanlı Devlet Hastanesinin poliklinikleri Covid-19 ...
Manisa Müftüsü Soykök’ten yeniden ibadete açılacak camilerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Manisa Müftüsü Soykök’ten yeniden ibadete açılacak ...
17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ceren´in katili: Yanlışlıkla öldürdüm
Ceren’i husumetlisine benzettiği için öldürmüş 17 yaşındaki Ceren’in katili yakalandı Cinayeti işlediği yerin 50 metre uzağında fabrikaya saklanmış
YEREL HABERLER Ceren’i husumetlisine benzettiği için öldürmüş 17 ...
Sokakta davul eşliğinde oynayanlara 34 bin lira kısıtlama cezası
YEREL HABERLER Sokakta davul eşliğinde oynayanlara 34 bin lira ...
Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı
Manisa’da kısıtlama günü sokakta davul çalıp oynadılar Mahallede davul eşliğinde oyun havası oynayıp canlı yayın yapanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa’da kısıtlama günü sokakta davul çalıp ...
Manisa’da 3 apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da 3 apartman karantinaya alındı
Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X