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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişi tarafından evinin önünde bıçaklandı.

Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta meydana gelen olayda, A.K. (34) evinin önünde kimliği öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile yanındaki bıçakla A.K.’yi yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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