Yunusemre’de camiler ibadete açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre’de camiler ibadete açılıyor

İHA

Tüm dünyada etkili olan korona virüs dolayısıyla ibadete ara verilen camiler, 29 Mayıs Cuma günü kısmen ibadete açılıyor. Yunusemre ilçesinde bu konuda hazırlıklar sürerken; camilerde öğlen, ikindi ve Cuma namazları açıklanan tedbirlere uyularak kılınabilecek.

Yunusemre’de camiler ibadete açılıyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüs dolayısıyla ibadete ara verilen camiler, 29 Mayıs Cuma günü kısmen ibadete açılıyor. Yunusemre ilçesinde bu konuda hazırlıklar sürerken; camilerde öğlen, ikindi ve Cuma namazları açıklanan tedbirlere uyularak kılınabilecek.
Korona virüs (Covid 19) salgınının Türkiye'de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınması, normalleşme süreci kapsamında bilim kurulunun tavsiye kararları kapsamında camilerin kısmen ibadete açılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelge kapsamında toplanan Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, camilerde cemaat ve görevlilerin uyması gereken kuralları duyurdu.
İlçedeki 104 caminin yanı sıra Laleli, Karaköy, Horozköy, Üçpınar Pazaryerleri, Barbaros Mahallesi Ahmet Bedevi Okulu bahçesi, Horozköy Çamlık Park, Muradiye Mahallesi Aysel Kani Okulu, Güzelyurt Mahallesi TOKİ 2 Cami yanı park alanında namaz kılınabilecek. Karar kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek, cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Cuma Namazı kılınan yerlerde belediye tarafından haftalık dezenfekte işlemleri yapılacak, cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.

Maske takılması zorunlu olacak
Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Sosyal mesafe kuralına uyulacak
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak, Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek. Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak. Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak. Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak. Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Cuma vaazı yapılmayacak
Cuma Namazı yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek. Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacak. Cuma Namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediye ile işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyesi cami ve okul bahçelerini dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi cami ve okul bahçelerini ...
Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha
YEREL HABERLER Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha
Manisalı Yiğit'e Fenerbahçe kancası
YEREL HABERLER Manisalı Yiğit'e Fenerbahçe kancası
Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı
YEREL HABERLER Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve ...
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Akhisar Belediyesi ibadete açılacak camileri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi ibadete açılacak camileri ...
(Özel) Görme engelliler için yola çıktılar, dünyada ilki başardılar Görme engelliler dünyayı el ve sesle keşfediyor
YEREL HABERLER (Özel) Görme engelliler için yola çıktılar, dünyada ...
Alaşehirliler balkonlarında spor yaptı
YEREL HABERLER Alaşehirliler balkonlarında spor yaptı
Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu
YEREL HABERLER Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kaçamadılar Manisa'da kısıtlama ihlaline 1 milyon 976 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan ...
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Evinin önünde bıçaklandı
YEREL HABERLER Evinin önünde bıçaklandı
Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza
YEREL HABERLER Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza
Aynı kişiye ait iki iş yerine düzenlenen saldırıda maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Aynı kişiye ait iki iş yerine düzenlenen saldırıda ...
Turgutlu’da iki dükkana saldırı
YEREL HABERLER Turgutlu’da iki dükkana saldırı
Manisa’da iki sokakta daha karantina sona erdi
YEREL HABERLER Manisa’da iki sokakta daha karantina sona erdi
Kula'da boş iş yerinde yangın
YEREL HABERLER Kula'da boş iş yerinde yangın
Manisa’da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli oldu
YEREL HABERLER Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli ...
Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 ...
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 ...
İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı Cami imamı cemaati bayramda unutmadı
YEREL HABERLER İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı Cami imamı ...
Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ detayı Manisa Muradiye Camisi ve Külliyesi’nde gizlenen baykuş figürü görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X