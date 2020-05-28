18 yaşındaki genç, araçtan açılan ateşle yaralandı

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Rezzan Tayfan(18), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. <br>Olay, saat 22.45 sıralarında Yeni Mahalle Son Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rezzan Tayfan sokakta yürüdüğü sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tayfan kalçasından vurulurken, saldırgan kişi veya kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Tayfan ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri Tayfan'ı vuran kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-05-28 12:05:46<br>

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