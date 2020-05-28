Manisa’da iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde saat 11.30 sıralarında 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yangın sırasında kendini güçlükle dışarı atan ve evinin yanışını çaresizlik içinde izleyen ev sahibi kadın fenalık geçirince kadına 112 ekipleri ayakta müdahale ederek sakinleştirdi.

Yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

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