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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı

İHA

Manisa’da iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde saat 11.30 sıralarında 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yangın sırasında kendini güçlükle dışarı atan ve evinin yanışını çaresizlik içinde izleyen ev sahibi kadın fenalık geçirince kadına 112 ekipleri ayakta müdahale ederek sakinleştirdi.
Yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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