Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici: “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması ‘Gençlerde endüstri manipülasyonları hakkında farkındalık oluşturarak, gençleri tütün ve nikotin kullanımından korumak’ olarak belirlendi”

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü temasının ‘Gençlerde endüstri manipülasyonları hakkında farkındalık oluşturarak, gençleri tütün ve nikotin kullanımından korumak’ olarak belirlendiğini ve bu kapsamda çalışmalar yapılacağını açıladı.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacı ile 31 Mayıs tarihinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak ilan edildiğini ve tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını kaydeden Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “DSÖ tarafından 2020 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması ‘Gençlerde endüstri manipülasyonları hakkında farkındalık oluşturarak, gençleri tütün ve nikotin kullanımından korumak’ olarak belirlenmiştir. On yıllardır tütün endüstrisi, gençleri tütün ve nikotin ürünlerine çekmek için kasten stratejik, agresif ve iyi kaynaklanmış taktikler kullanmıştır. İç endüstri dokümanları; ürün tasarımından, her yıl ölen milyonlarca insanın tütünle ilgili hastalıklardan yeni tüketicilerle gençlerle değiştirilmesini amaçlayan pazarlama kampanyalarına kadar yeni nesil tütün kullanıcılarını çekmek için tasarlanmış derinlemesine araştırmaları ve hesaplanan yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Tütün ve ilgili endüstrilerin yeni nesil tütün kullanıcılarını çekmek için sistematik, agresif ve sürekli taktiklerine yanıt olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 2020, gençlere bir karşı pazarlama kampanyası sunacak ve gençleri büyük tütün ile mücadeleye katılmaları için güçlendirecektir. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 2020 küresel kampanyası aşağıdakilere hizmet edecektir: Yeni ve yeni ürünler, lezzetler ve diğer çekici özellikler dahil olmak üzere, özellikle gençleri hedef alan pazarlama taktikleri, özellikle de tütün ve ilgili endüstriler tarafından kullanılan efsaneleri ortadan kaldırmak ve manipülasyon taktiklerini ortaya çıkarmak, tütün ve nikotin ürünlerine şimdiki ve gelecek nesillerin bağlanması için gençlere tütün ve ilgili endüstrilerin niyetleri ve taktikleri hakkında bilgi sağlamak, pop kültüründe, sosyal medyada, evde veya sınıfta, gençleri korumak ve savunmak ve büyük tütün ile mücadelede onları değiştirerek değişimi katalize etmek için güçlendirmek” dedi.



Dumanı da öldürebiliyor

Dünya genelinde 1,2 milyar insanın sigara kullandığını kaydeden Yemenici, “Küresel tütün salgını her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanı öldürüyor. Bunlardan 900 bine yakını ise sigara dumanına pasif maruziyetten ölüyor. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın yegane yolu sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. Dumansız kapalı kamusal mekanlar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları yaratarak insanları tütün dumanına maruz kalmaktan korumaktayız. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında ihlallerin tespitine yönelik Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi (DHSDS) ile ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi ile rutin denetimlerin anlık olarak takibi ve raporlaması yapılmaktadır. İlimizde denetimler, tablet bilgisayarlarla ve il genelindeki Valilik ve Kaymakamlıklarca yetkilendirilmiş 22 denetim ekibiyle yapılmaktadır.” diye konuştu.



Tütün denetimleri

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Yemenici, 4207 sayılı Kanun kapsamında ekiplerin, 2019 yılı içerisinde, İl genelinde 85 bin 327 denetim gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu denetimlerde kapalı alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 361 kişiye para cezası uygulanmıştır. Kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 600 işletmede ihlal tespit edilmiş olup, cezai işlemler uygulanmıştır. 2020 yılı ilk 3 ayında, İl genelinde 16 bin 776 denetim gerçekleştirmiş olup, bu denetimlerde kapalı alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasağına uymayan 118 kişiye para cezası uygulanmıştır. Kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin veren 193 işletmede ihlal tespit edilmiş olup, cezai işlemler uygulanmıştır. Denetimlerimiz mesai saatleri ile sınırlı tutulmayıp, hafta sonları da dahil olmak üzere 24 saat üzerinden planlanarak yapılmaktadır. 4207 sayılı Kanun ihlaline şahit olan vatandaşlarımızın ALO 184 SABİM, ALO 112 Acil Çağrı hatlarına ve yeşil dedektör uygulaması ile şikayette bulunabilirler.” dedi.



Manisa’da 14 sigara bırakma polikliniği

Manisa’da 14 sağlık kurumunda sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini dile getiren Yemenici şunları söyledi: “Sigarayı bırakma ilaçları bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak gönderilmektedir. Vatandaşlarımız sigara bırakma polikliniğinde kendilerine reçete edilen ilaçlar ilçe sağlık müdürlüklerinden temin edebilmektedirler. İlimizde mevcut sigara bırakma polikliniklerine 2019 yılı içerisinde 14 bin 464 kişi müracaat etmiştir. 8 bin 854 kişiye ilaç tedavisi başlanmış, 2 bin 313 kişiye sadece danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2019 yılı içerisinde 4 bin 332 kişinin sigarayı bıraktığı tespit edilmiştir. 2020 yılı ilk 3 ayında 1.707 kişi müracaat etmiştir. 211 kişiye ilaç tedavisi başlanmış, 34 kişiye sadece danışmanlık hizmeti verilmiş, 141 kişinin sigarayı bıraktığı tespit edilmiştir. Sigarayı bırakma ilaçları 15 Şubat 2015 tarihi itibariyle ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştır. 2019 sonuna kadar İlimizde toplam 12 bin 400 kutu ilaç ve 5 bin 400 nikotin bandı tamamı dağıtılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.