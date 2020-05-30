Korona elektronikçilere yaradı Arıza oranlarının yükseldiğini belirten Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen: “Bu süreçte elektronik cihazlarda aşırı bir arıza söz konusu meydana geldi. Özellikle son dönemde daha çok televizyonlarda yaşanan arızalar arttı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona elektronikçilere yaradı Arıza oranlarının yükseldiğini belirten Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen: “Bu süreçte elektronik cihazlarda aşırı bir arıza söz konusu meydana geldi. Özellikle son dönemde daha çok televizyonlarda yaşanan arızalar arttı”

İHA

Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının elektronik cihaz kullanım sürelerini arttırdığını, başta televizyon olmak üzere elektronik cihaz arızalarında artış yaşandığını söyledi.

Korona elektronikçilere yaradı Arıza oranlarının yükseldiğini belirten Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen: “Bu süreçte elektronik cihazlarda aşırı bir arıza söz konusu meydana geldi. Özellikle son dönemde daha çok televizyonlarda yaşanan arızalar arttı”

Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının elektronik cihaz kullanım sürelerini arttırdığını, başta televizyon olmak üzere elektronik cihaz arızalarında artış yaşandığını söyledi.
Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, başta televizyon olmak üzere elektronik cihaz arızalarında artışa neden olduğunu söyledi.
Üzen, vatandaşlara mağdur olmamaları adına önemli önerilerde bulundu. Vatandaşları elektronik cihazlarını çok aşırı ve uzun süre kullanmamaları uyarısında bulunan Üzen, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasağı olduğu süreçte evlerinde kalıyor. Tabi vatandaşlar evlerde kaldığı süre boyunca da elektronik eşyalara yükleniyor, daha doğrusu evdeki elektronik cihazlarla vakit geçirmeye çalışıyor. Bu süreçte evdeki televizyon, cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerin kullanımları da artış gösterdi. Aşırı kullanıldığı için de arıza riski daha da arttı. Bu süreçte elektronikçilere büyük bir görev düştü. Biz Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası olarak bozulan cihazlara çok çabuk müdahale ederek, vatandaşlarımızın bozulan ürünlerine ilişkin mağdur kalmamasıyla ilgili yoğun bir efor gösterdik. Bu süre boyunca bizlere teknik servis olarak izin verildi. Sokağa çıkma süresi boyunca da üyelerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini, arızalı olan cihazların tamirine ilişkin teknik destek verdi. Tabii bu süreçte elektronik cihazlarda aşırı bir arıza söz konusu meydana geldi. Özellikle son dönemde daha çok televizyonlarda yaşanan arızalar arttı. Çünkü vatandaşımız evde kaldığı süre boyunca televizyonları sürekli açık. Malum korona virüs var. Bununla ilgili haberleri ve gelişmeleri takip etmek için daha çok seyretmeye başladılar. Elektronik cihazlar kapanmadan evlerde sürekli açık. Çok aşırı ve uzun süre kullanıldığı için daha fazla arıza yaptığı da gözlemlendi. Bunu sadece televizyon olarak değerlendirmeyelim. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarların arızaları son dönemde fazlalaştı” diye konuştu.
Elektronik cihazları, kullanım kurallarına uyarak kullanılmasının cihaz ömürlerini arttırdığını kaydeden Üzen, “Her şeyden önce elektronik cihazların bir kullanım şekli var. Vatandaşlarımız buna uyarak cihazlarının ömürlerini arttırabilirler. Özellikle elektronik cihazın arıza yapmamasını beklememek gerekiyor. Elektronik cihazların garantisi bitse bile nasıl araçların bakımlarını yaptırıyorsak aynı şekilde 3 yılda bir elektronik cihazların bakımlarını yaptırmak lazım. Elektronik cihazlar çalıştığı süre boyunca evin içerisindeki toz, toprak ne varsa manyetik alan olarak içine çekiyor. Bu toz nemle karışarak cihazlarda arıza yapma riskini arttırıyor. Halbuki garanti süresi bittikten sonra bir bakım yapılırsa elektronik cihaz 5 sene çalışacaksa 10 sene çalışmasını sağlayarak ömrünü arttırabiliriz. Bir de geceleri yatarken elektronik cihazlarımızı kumandadan kapatıp elektronik cihazlarımızı bırakmamız gerekiyor. Çünkü geceleri elektrik şebekelerinin bakım ve onarımı geceleri yapıldığından gece biz sabaha kadar uyuduğumuzda o süreçte elektriklerin yükselmesiyle ilgili elektronik cihazlarımız zarar görebiliyor. En iyisi gece yatarken elektrikten sökmemiz gerekiyor. Fişten çıkardığımızda cihazlarımızı daha garanti altına alırız” diye konuştu.
Üzen, vatandaşları, ustalık belgesi olmayan tamircilere cihazlarını teslim etmemeleri konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Üzen, şöyle devam etti:
"Bu yoğunluktan dolayı da vatandaşlarımız ustalık belgesi olanlara cihazlarını teslim etsinler. Piyasada çok dolandırıcı var. Bir internet sayfası yapıp elektronik cihazları tamir yapacağım diyerek, cihazları alıp geri getirmeyen ya da buna benzer ustalık belgesi olmadan aldığı cihazlara hasar veren var. En ucuz televizyon 2 bin 5003 bin lira. Vatandaşımız mağdur olmamak için çağırmış olduğu ustaya dikkat etmeli. Bildiği bir ustaya televizyonunu vermeli. Bu konuda çok bilinçli olması lazım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici: “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması ‘Gençlerde endüstri manipülasyonları hakkında farkındalık oluşturarak, gençleri tütün ve nikotin kullanımından korumak’ olarak belirlendi”
YEREL HABERLER Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler Manisa İl ...
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Kazaya karışan sürücü 135 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 ...
Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 ...
Alaşehir’deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alaşehir’deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti
Alaşehir’de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Alaşehir’de trafik kazası: 5 yaralı
Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu hastanede hasta kabulü başladı
YEREL HABERLER Personelde koronavirüs çıkınca hizmetin durduğu ...
Manisa CBÜ’de personel alımına 5 bin başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’de personel alımına 5 bin başvuru yapıldı
Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma ...
Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma ...
Başkan Akın’dan 25 bin maske desteği
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan 25 bin maske desteği
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasında sağlıkçılara ücretsiz servis
YEREL HABERLER Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasında sağlıkçılara ...
Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz ...
74 gün sonra camilerde ilk namaz
YEREL HABERLER 74 gün sonra camilerde ilk namaz
Manisa’da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı Manisa’da korona virüs tedbirleri altında haftalar sonra kılınan ilk cuma namazı havadan görüntülendi Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Manisa'da da vakalar düşmeye başladı"
YEREL HABERLER Manisa’da haftalar sonra ilk cuma namazı ...
Turgutlu’da Orta Park ve Koza Park pazartesi günü açılıyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da Orta Park ve Koza Park pazartesi günü ...
Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan kesildi
YEREL HABERLER Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan ...
Kula'da yeniden ibadete açılan camiler için kurban kesildi
YEREL HABERLER Kula'da yeniden ibadete açılan camiler için kurban ...
Yeniden ibadete açılan camiler için kurban kesildi
YEREL HABERLER Yeniden ibadete açılan camiler için kurban kesildi
Selendili üreticiye büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Selendili üreticiye büyükşehir desteği
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Hareket halindeki otomobilden kedi sesi gelince soluğu itfaiyede aldı Manisa’da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Hareket halindeki otomobilden kedi sesi gelince ...
Manisa’da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X