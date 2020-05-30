Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına mama bırakıldı.

Korona virüs salgınına karşı etkili bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte sokaktaki hayvanları da unutmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, boşalan sokaklarda beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarına mama desteğini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarını gezerek mama bıraktı. Öte yandan sokak hayvanlarının beslenmelerinde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak mama desteğine devam edileceği ifade edildi.

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