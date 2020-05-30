Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, yaralandı

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<br>Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen sepetli motosikletin sürücüsü yaralandı.<br>Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmirAnkara Karayolu üzerinde bulunan Gökkaya Mahallesi yakınında meydana geldi. Şişe ve plastik atık malzemeleri toplayan Murat Kılıç'ın (47) sepetli motosikleti, devrilerek ağaca çarptı. Sürücü Kılıç, ters devrilen motosikletin altında kaldı.<br>İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından motosikletin altında yaralı halde kurtarılan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ <br>2020-05-30 17:41:42<br>

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